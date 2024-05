Porschezentrum in Koblenz: Löhr-Gruppe eröffnet Neubau

Neues Konzept am bewährten Standort: Nach 15 Monaten Bauzeit hat die Löhr-Gruppe den Neubau ihres Porsche-Zentrums in der Andernacher Straße eröffnet.

Gebaut wurde seit Januar 2023, der Rückumzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgte Anfang April. Nach Angaben der Löhr-Gruppe ist dort auf circa 3400 Quadratmetern nun Platz für die Sportwagenausstellung, Verkauf, Service und den Teiledienst. Ein besonderes Augenmerk beim Umbau wurde demnach auf das Thema „Nachhaltigkeit“ gelegt. Das Ausstellungsgebäude wurde zum Effizienzgebäude 40 mit Erneuerbare-Energien-Klasse saniert, unter anderem wurde auf der Dachfläche der Werkstatt eine Photovoltaikanlage mit einer Höchstleistung von 91 Kilowatt-Peak installiert, die der kompletten Eigenstromnutzung dient.

Vier Porsche-Zentren

Das Porsche-Zentrum Koblenz ist das vierte der vier Porsche-Zentren der Löhr-Gruppe, in denen nun das sogenannte Konzept „Destination“ von Porsche umgesetzt wird. „Destination Porsche“ stellt, so formuliert es die LöhrGruppe, die Kunden noch stärker in den Mittelpunkt.Sie sollen sich im Porsche-Zentrum wohlfühlen, die Marke erleben, sich treffen und austauschen können. Der Austausch stand auch im Zentrum der großen Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag. Rund 730 geladene Kunden und Gäste hatten Gelegenheit, sich das neue Haus und die neuen Bereiche anzuschauen.

Präsentiert wurde auch der Taycan

Die Werkstatt war geöffnet und wurde als Veranstaltungsbereich eingebunden. Präsentiert wurde auch der neue Porsche Taycan. Bei Livemusik, italienischem Catering von Ahsenmacher, Cocktails und Eis konnten sich die Besucher zudem an den Rennsimulatoren der Nürburgring eSports Bar Koblenz ausprobieren. red Foto: matzkefoto