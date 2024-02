Polizei sucht Zeugen: VW Golf war in Schlangenlinien auf der B 9 unterwegs

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Ein VW Golf, der in auffälligen Schlangenlinien auf der B 9 von Koblenz in Richtung Mülheim-Kärlich fuhr, ist der Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr gemeldet worden. Nach Angaben des Zeugen soll es dabei mehrfach zu Gefährdungen weiterer Autofahrer gekommen sein. In Höhe der Autobahnauffahrt Koblenz Nord sei der Wagen beinahe mit der Mittelschutzplanke kollidiert.

Fahrer war alkoholisiert

Die Polizei konnte das Auto an der Abfahrt Weißenthurm anhalten. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem 43-jährigen Fahrer ein Wert von 1,67 Promille festgestellt, teilt die Polizei mit. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet Zeugen, insbesondere diejenigen Verkehrsteilnehmer, die zur angegebenen Zeit auf der B 9 gefährdet wurden, um Hinweise unter Tel. 0261/103 29 10.