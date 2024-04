Plus Weißenthurm Polizei ermittelt: Verletzte und blutende Frau in Weißenthurm i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild Am Mittwochmorgen wurde der Polzei eine verletzte und blutende Frau in der Hauptstraße Weißenthurm gemeldet. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort wurden Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Lesezeit: 1 Minute

Der Polizei ist am Mittwochmorgen eine verletzte und blutende Frau gemeldet worden, die sich in der Hauptstraße in Weißenthurm befand. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit. Ein Tatverdächtiger wurde an Ort und Stelle festgenommen. Laut einer ersten Pressemeldung der Polizei gehen die Ermittlungsbehören von einem ...