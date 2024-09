Polizei bittet um Hilfe: 32-Jähriger aus Bendorf wird vermisst

Anzeige

Der 32-jährige Daniel Roppelt wurde von seiner Familie zuletzt am Freitag gegen 16.30 Uhr gesehen. Später wurden seine persönlichen Gegenstände auf einer Wiese im Bereich Bendorf aufgefunden.

Am Sonntagmorgen wurde er gegen 7.30 Uhr an einer Wanderhütte im Waldgebiet Montabaurer Höhe im Gebiet Stadtwald und in Höhr-Grenzhausen angrenzend zum Stadtwald Landshube gesehen. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen im Waldgebiet rund um den Köppel blieben bislang erfolglos.

Diese Kappe soll er getragen haben. Foto: Polizei

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

rund 1,90 Meter groß

rasierte Glatze

schwarze, eckige Brille

Drei-Tage-Bart (rötlich-braun)

sehr schlank

braune Augenfarbe

Die abgebildete Kappe soll er zumindest am Freitag noch getragen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Koblenz unter Telefon 0261/92156-390 entgegen.