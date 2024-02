Photometer-App und Gravity-Tisch: Kinder und Jugendliche „machen sich einen Kopf“

In der Luft liegen Neugier, Nervosität und Forschergeist. Kinder und Jugendliche in großer Zahl wuseln durch die Hallen der Koblenzer Hochschule. Sie stellen Experimente vor, an denen sich so mancher Student ein Beispiel nehmen könnte und bringen gestandene Professoren zum Staunen. Es ist wieder soweit: Bei “Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ werden die besten Projekte der Nachwuchsforscher auserkoren.