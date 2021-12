Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Dienstgebiet PI Boppard (ots) - Maisborn. Viel Glück im Unglück hatte am Samstagmorgen, 04.12.2021, eine Frau in Maisborn. Die 60-jährige Dame war nach dem Brötchenkauf zu Fuß in der Ortschaft unterwegs, als sie von einem rückwärtsfahrenden Kleintransporter angefahren wurde.