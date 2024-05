Koblenz

Pfaffendorfer Brücke in Koblenz: Nächste Baustellenführung am 7. Juni

i Die Stadtverwaltung Koblenz bietet regelmäßig Führungen über die Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke an. Die nächste Führung findet am 7. Juni statt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Aktuell sind rund um den Neubau der Pfaffendorfer Brücke zahlreiche Bauarbeiten zu sehen, sowohl an Land als auch im Wasser. Um Bürgern den aktuellen Stand der Arbeiten zu erklären, bietet das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz erneut Baustellenführungen an. Der nächste Termin ist laut Pressemitteilung der Stadt am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr.