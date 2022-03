Pfaffendorfer Brücke: Eine Spur ist gesperrt

Die Autofahrer müssen auf der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Innenstadt bis zum Ende der Woche mit Einschränkungen rechnen.

An einer Übergangskonstruktion des Bauwerks ist ein Schaden aufgetreten. Daher haben sich die Fachleute des Tiefbauamtes entschlossen, die betroffene rechte Fahrspur stadteinwärts zu sperren, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Mit einem Metallbauunternehmen sei Kontakt aufgenommen worden, damit die Reparatur schnellstmöglich erfolgt. Der Fahrstreifen sollte zum Ende der Woche wieder befahrbar sein, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Tiefbauamt bittet um Verständnis.