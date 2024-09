Plus Koblenz

Parkhaus für Fahrräder am Hauptbahnhof Koblenz: Stadt erweitert Angebot

i 22 zusätzliche Fahrradeinzelboxen stehen nun im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof Koblenz zur Verfügung. Die untere Reihe mit den geraden Boxennummer bietet sogar die Möglichkeit, mit einem eigenem Ladekabel E-Bikes zu laden. Foto: Ralph Emmerich

Im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in der Rhein-Mosel-Stadt Koblenz haben Radfahrende seit März 2023 die Möglichkeit, ihre Fahrräder am Bahnhof sicher und witterungsgeschützt in einem abgeschlossenen und videoüberwachten Raum zu parken. Verschiedene Abstellmöglichkeiten bieten Platz für unterschiedliche Fahrradtypen.