Ortschronisten sind in ihrem Umfeld das Gedächtnis der Geschichte. Sie suchen, finden und bewahren Zeugnisse der Historie, werten sie aus, leisten Beiträge zur Identität in den Kommunen und schlagen zugleich Brücken zur Gegenwart. Diese beharrliche, ehrenamtliche und oft zeitintensive Tätigkeit würdigte der Layer Ortsring bei seinem festlichen Neujahrsempfang in der Schützenhalle mit dem Ehrenamtspreis Layer Kuoleroffer.