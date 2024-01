Urbar

Ortsbürgermeisteramt in Urbar soll neu besetzt werden: SPD nominiert Sebastian Strauß

Der 37-Jährige Sebastian Strauß will in Urbar Bürgermeister werden. Der SPD-Ortsverein nominierte den Familienvater als Kanditaten um in der anstehenden Kommunalwahl das Amt von Karin Küsel zu übernehmen.