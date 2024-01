Plus Koblenz Organisator der Bauern-Protestaktion in Koblenz: „Beim Agrardiesel gibt es keine Kompromisse“ Herbert Netter, Pressereferent des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, spricht mit der RZ darüber, warum es nicht reicht, dass die Kfz-Steuer auf Nutzfahrzeuge nun gekippt ist. Gerade der Punkt rund um den Agrardiesel könne für Betriebe teils hohe vierstellige Mehrkosten bedeuten. Von Stefanie Braun

Montag war ein langer Tag für Herbert Netter: Um 5 Uhr aufgestanden, um 23 Uhr ging es wieder ins Bett. Grund war die Protestaktion der Landwirte, die am Wochenanfang bundesweit stattgefunden hat – auch in Koblenz am Schloss, für deren Organisation Netter verantwortlich war. Der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...