Plus Koblenz

Offiziell ins Amt eingeführt: Grundschule Rübenach freut sich über ihren neuen Leiter

Von Alexander Thieme-Garmann

i David Janser nahm seine Ernennungsurkunde aus den Händen von ADD-Referentin Alexandra Zinndorf bei einem Festakt in der Grundschule Rübenach entgegen. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Im Rahmen einer Feierstunde in der Aula der Grundschule Rübenach ist David Janser am Freitag als Schulleiter offiziell in sein Amt eingeführt worden.