Der Zettel, der monatelang im Schaufenster der kleinen Bäckerei in der Vorstadt hing, ist weg. Jetzt dürfen wieder mehr als zwei Kunden gleichzeitig in den Laden, und in der Mittagszeit ist es wieder recht voll hier. Aber ob sie müssen oder nicht: Viele Leute tragen auch weiterhin die OP- oder FFP2-Maske. Und viele halten auch nach wie vor einen vorsichtigen Abstand zu anderen Kunden.