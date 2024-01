Plus Koblenz OB gibt Empfang für Koblenzer Karnevalisten: Viele Frotzeleien, aber auch ernste Themen Zu einem sehr launigen Empfang hatte Oberbürgermeister David Langner die Koblenzer Karnevalisten in die Rhein-Mosel-Halle geladen. Zusammen mit AKK-Präsident Andreas Münch führte er durch ein buntes Programm, bei dem die offiziellen Reden durch viele Frotzeleien aufgelockert wurden. Von Dirk Förger

So reagierte Münch auf die Ankündigung des OB, das Rathaus in diesem Jahr besser gegen den Narrensturm verteidigen zu wollen, mit dem Kommentar in Richtung Hofmarschall: „Ich sehe ganz deutlich, wie Olav Kullak die Knie schlottern.“ Worauf dieser trocken anmerkte: „Das ist Durst!“ Aber auch ernste Themen kamen zur Sprache. ...