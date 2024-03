Nur alle vier Jahre Geburtstag: Elf Schaltjahrbabys in der Region Mayen-Koblenz

Sich in 80 Jahren fühlen wie mit 20. Das Glück haben nur die wenigen, die am 29. Februar geboren wurden. Auch in den Krankenhäusern in der Region sind wieder neue Mitglieder zu dem besonderen Club dazugekommen.

Auf den Geburtenstationen der Krankenhäuser in Koblenz, Mayen und Andernach sind am 29. Februar elf Kinder zur Welt gekommen.

Im Koblenzer Marienhof haben zwei Schaltjahrbabys das Licht der Welt erblickt. Auch im Kemperhof konnten sich die Eltern über Nachwuchs freuen. Drei Jungs und zwei Mädchen wurden auf der Geburtenstation begrüßt.

Sowohl im St. Elisabeth Krankenhaus in Mayen als auch im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach haben je zwei Mädchen ihren ersten Tag an dem besonderen Kalendertermin erlebt. Wann die Familien in Nicht-Schaltjahren die Geburt ihrer Kinder feiern, ist ihnen überlassen. Aber offiziell werden sie immer erst am 1. März ein Jahr älter: In Deutschland gilt ein Lebensjahr nach Ablauf des Tages vor dem Jahrestag vollendet.