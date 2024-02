Notfallversorgung im nördlichen RLP ausgebaut: Johanniter erhalten Rettungswagen-Kennung

Wenn in einer Notfallsituation der Rettungsdienst gerufen wird, zählt jede Minute. Im nördlichen Rheinland-Pfalz wird diese Notfallversorgung nun durch die Zuweisung einer neuen Kennung an die Johanniter-Unfall-Hilfe noch schneller. Mit ihr wird das Fahrzeug als Rettungswagen (RTW) exklusiv der Notfallversorgung vorbehalten.

Ein Rettungswagen der Johanniter fährt mit Blaulicht zu einem Einsatzort. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

In Koblenz und Umgebung unterstützt dies die Einhaltung der Hilfsfrist von 15 Minuten – die Zeit zwischen dem Notrufeingang in der Leitstelle und dem Eintreffen des Rettungsdienstes am Einsatzort, teilt der Regionalverband Mittelrhein der Johanniter-Unfall-Hilfe mit.

„Die Erteilung der RTW-Kennung ist ein Meilenstein für uns. Das Fahrzeug wird bereits seit Jahren unterstützend in der regionalen Notfallversorgung eingesetzt. Die offizielle Kennzeichnung als RTW unterstreicht die Leistung unserer bestens ausgebildeten Mitarbeitenden und stellt sicher, dass die umfangreiche medizinische Ausstattung an Bord für fahrzeuggerechte Aufgaben verwendet wird“, sagt Christian Görg, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe.