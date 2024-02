Mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee begrüßt die katholische Frauengemeinschaft Niederberg wieder zahlreiche Närrinnen und auch ein paar Narren zur Frauensitzung in der Sporthalle. Pünktlich um 14:11 startete das Programm mit dem Einmarsch der Elferrat-Frauen in passender Tracht zum Lied „Einmal am Rhein“. Schon zu Beginn sang und schunkelte das Publikum fleißig mit.