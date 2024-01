Die große Weltpolitik, die Kommunalpolitik vor Ort, aktuelle und künftige Lagen und die Frage: Wie eng müssen Demokraten in diesen Zeiten zusammenstehen? Beim Koblenzer CDU-Neujahrsempfang am Donnerstag gab einen Querschnitt verschiedener Themen und Ebenen. Hauptredner des Abends war der christdemokratische Außenpolitikexperte Roderich Kiesewetter, der sonst auch schonmal bei Markus Lanz zu sehen ist. Er sprach über die Ukraine – und was nun mit Blick auf den Krieg dringend zu tun wäre.