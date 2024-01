Die Kostümsitzung der Neuendorfer KG Rheinfreunde 1845 hat sich als Veranstaltung der Superlative entpuppt. So erlebten die mehr als 400 Gäste in Metternich, in der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule Koblenz, ein fünfstündiges Mammutprogramm, dargeboten auf einer riesigen Showbühne.