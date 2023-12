Neue Prognosen: Koblenz bereitet sich auf Hochwasser vor

Da sich die Prognosen der Meldedienste bezüglich der Pegelstände des Rheins kurzfristig geändert haben, hat die Feuerwehr Koblenz am Sonntag begonnen, Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt, waren diese Arbeiten erst für den Montag geplant, wurden aber aufgrund der neuen Erkenntnisse vorgezogen. Die Maßnahmen betrafen den Stadtteil Neuendorf.

Straßensperre wegen Hochwassers (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa/picture-alliance/picture alliance/dpa

Die Durchgänge zum Rhein im Bereich des Leinpfades und der St.-Bernhard-Straße bis zur Neuendorfer Kirche wurden verschlossen. Und die Dammbalken wurden in die bereits aufgebauten Stützen der Hochwasserschutzwand eingesetzt.

Halteverbot am Moselufer

Zudem gilt ab Montag, 6 Uhr, auf dem Parkplatz am Deutschen Eck am Moselufer ein absolutes Halteverbot. Weitere Maßnahmen werden laut Feuerwehr Koblenz gegebenenfalls in den nächsten Tagen getroffen. red