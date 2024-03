Plus Alken Neue Bank mit Aussicht: Schöner Blick auf Burg Thurant i Ortsbürgermeister Hans-Walter Escher (6. von rechts), Projektpate Gereon Schwarzer (rechts) und Vereinsmitglieder des Vereins Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Alken freuen sich über die neue Sitzgruppe in Alken. Foto: Westenergie/Gereon Schwarzer/Westenergie, Gereon Schwarzer) Wer in der Region wandert, kann sich freuen, denn der Wanderweg zur Burg Thurant ist nun wieder sicher und bietet eine neue Sitzgelegenheit. Lesezeit: 1 Minute

„Damit Besucherinnen und Besucher die bemerkenswerte Landschaft an der Mosel genießen können, wurde in Alken eine Teilstrecke ausgebessert sowie eine Sitzgelegenheit mit Blick zur Burg Thurant geschaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ und einer Fördersumme in Höhe von 2000 Euro konnte die ...