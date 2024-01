Warum ist es am Rhein so schön? Wer die Antwort noch immer nicht kennt, sollte im malerischen Fachwerkdorf Spay neben Wein vor allem den überschäumenden und bodenständigen Karneval genießen. Die Proklamation des sympathischen Prinzenpaars Martin II. und Tanja I. setzte in der proppenvollen Dorfhalle dem Start in die fünfte Jahreszeit buchstäblich die Krone auf.