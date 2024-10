Nächster Bauabschnitt in Winninger Straße beginnt: Stark deformierte Fahrbahn wird erneuert

Im Moment werden die Bushaltestellen an der viel befahrenen Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Brücke barrierefrei ausgebaut. Die Bauarbeiten gehen am Samstag in die nächste Etappe, dazu wird die Verbindung von der Straße Oberweiher zur Brücke phasenweise gesperrt. Foto: Doris Schneider