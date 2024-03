Plus Koblenz

Nachgefragt: Waren die Baumfällungen an der Koblenzer Bogenstraße nötig und rechtens?

i In der Bogenstraße wurden Bäume gefällt. Dies hat zu Unmut geführt, ein Bürger formuliert Vorwürfe gegen die Stadt. Foto: Doris Schneider

Baumfällungen werden von Bürgern oft kritisch bewertet. So hat sich auch ein Leser an die RZ gewandt und berichtet, an der Bogenstraße, von der Comeniusstraße bis zur Höhe der BBS Julius-Wegeler-Schule, habe die Stadt „alles abgeholzt“. Die RZ hat nachgefragt.