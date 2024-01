Plus Koblenz Nach mehr als 100 Jahren: Modegeschäft Wirtz in Koblenz schließt Ende Februar macht der kleine Laden für Damenmode in der Koblenzer Innenstadt für immer dicht. Warum Inhaberin Martina Wirtz-Blässing sich für diesen Schritt entschieden hat – und weshalb vor allem Modegeschäfte in der Innenstadt aktuell unter großem Druck stehen. Von Matthias Kolk

Martina Wirtz-Blässing leitet den kleinen Familienbetrieb im Entenpfuhl in der Koblenzer Altstadt in dritter Generation. Warum sie schließt? Nicht aus finanziellen Gründen, betont die 61-Jährige. Nette Stammkunden habe sie eigentlich genug. Diese würden sogar von weit her, etwa aus NRW anreisen, um bei ihr zu kaufen. Aber in ihrer Familie ...