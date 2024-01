Nach Kundgebung gegen Faschismus: Linke äußert sich zur Extremismus-Debatte

Mehr als 5000 Menschen haben am Samstag in Koblenz ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. In der Kommunalpolitik sorgen die Geschehnisse rund um die Demonstration weiter für Wirbel. Nachdem führende Vertreter der Koblenzer Verbände von CDU und FDP ihre Nichtteilnahme damit begründet hatten, dass die Linkspartei Mitveranstalter ist, reagiert nun die Koblenzer Linkspartei – und teilt ihre Sicht auf die Dinge mit.