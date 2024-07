Plus Koblenz

Nach dem tödlichen Böllerunfall in Koblenz-Rübenach: So laufen die Ermittlungen

i Der Böllerunfall am Silvesterabend hatte in Rübenach und darüber hinaus für viel Trauer und Entsetzen gesorgt. (Archivfoto) Foto: Doris Schneider

Nach dem tödlichen Böllerunfall an Silvester in Rübenach ist ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Ein anderes läuft indes in Berlin weiter. Dies teilte Thorsten Kahl, Sprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage unserer Zeitung mit.