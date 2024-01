Anwohner waren vom Knacken des Feuers sogar aufgewacht. Der Dachstuhlbrand am frühen Morgen des 10. Januars in der Paulstraße in Lützel war groß, die Löscharbeiten aufwendig. Warum das Feuer an diesem Tag ausgebrochen war, versucht die Polizei herauszufinden. Doch die Ermittlungen sind nicht leicht.