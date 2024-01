Plus Koblenz Nach Brand in Lützel: Brandursache noch ungeklärt – Wohnungssuche für Bewohner läuft Der Großeinsatz, bei dem am Mittwochmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Koblenzer Stadtteil Lützel lichterloh gebrannt hat, dauerte mehr als sieben Stunden. Am Tag nach dem Brand ist das Technische Hilfswerk noch immer damit beschäftigt, das Haus abzusichern. Das wirkt sich auch auf die Ermittlungen der Polizei aus. Bewohner des Brandhauses suchen derweil ein neues Zuhause. Von Matthias Kolk

Auf Nachfrage der RZ, ob die Brandermittler schon eine Ursache für das Feuer, das am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ausbrach, gefunden haben, antwortet die Polizei: Der Brandort könne am Donnerstag aufgrund von bestehender Einsturzgefahr noch nicht begangen werden. Das Technische Hilfswerk war am Donnerstag mit vielen Kräften und einem Kran im ...