Koblenz

Nach Bombenfund in Koblenzer Stadtteil Bubenheim: Blindgänger wird heute entschärft

Im Gewerbegebiet Bubenheim sind am Mittwoch vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Drei von ihnen hat der Kampfmittelräumdienst noch am selben Tag unschädlich gemacht und abtransportiert. Die vierte, 500 Kilogramm schwere, Bombe soll am heutigen Freitag entschärft werden.