Plus Brey Nach 120 Jahren: Breyer Kulturinitiative führt Theatertradition im Ort fort Von Stefanie Braun i Proben noch fleißig für die beiden Vorstellungen von „Villa Toscana“ am Wochenende: Michael Born, Regisseurin Zita Gietzen und Werner Müller (vornvon links) und die Darsteller Carina Rausch, Stefan Leist, Sandra Frost-Trautmann, Guido Hönig und Annette Volk. Foto: Stefanie Braun In Brey wird Kultur großgeschrieben: Nicht nur gibt es, organisiert von der Initiative „Kultur im Dorf“, mehrmals im Jahr unterschiedliche Veranstaltungen in der Rheingemeinde, seit 120 Jahren wird hier zudem Theater gespielt. Lesezeit: 4 Minuten

Mindestens einmal im Jahr – über viele Jahre am zweiten Weihnachtstag, später in der Vorweihnachtszeit – bot der Männergesangverein „Eintracht“ eine Aufführung an. Nach Corona kann der Verein die Theaterstücke allerdings nicht mehr stemmen. Doch die Tradition einfach verschwinden zu lassen, kam für die Kulturinitiative nicht infrage. Nun präsentiert sie ...