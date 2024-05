Musikschule Koblenz lädt zum Tag der offenen Tür ein: Instrumente einfach mal ausprobieren

Zu einem Tag der offenen Tür, an dem sie über ihr breit gefächertes Angebot informiert, lädt die Musikschule Koblenz Kinder, Jugendliche und Eltern für Samstag, 4. Mai, von 13.30 bis 17 Uhr in die Hoevelstraße 6 ein.

Alle sind eingeladen, die Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente auszuprobieren. Das gilt auch für die Gesangsausbildung im Bereich Klassik, Rock-, Pop und Jazz. Die Fachlehrer beraten individuell und helfen bei der Auswahl eines Instrumentes, teilt die Musikschule mit.

Große Vielfalt an Instrumenten

Im Konzertsaal präsentieren Schüler die große Vielfalt an Instrumenten und Gesangsstilen. Bands, klassische Ensembles und das Musiktheater zeigen die musikalischen Möglichkeiten in der Gruppe. In einem offenen Singen kann man ausprobieren, ob die Teilnahme an einem Kinderchor vielleicht das Richtige wäre. Eltern mit Kindern im Vorschulalter erhalten in Schnupperstunden und kleinen Vorführungen einen Einblick in die altersgerecht konzipierten musikalischen Elementarkurse für Kleinkinder (ab fünf Monaten) und Kindergartenkinder.

Weitere Infos im Internet unter www.musikschulekoblenz.de oder unter Tel. 0261/129 25 53.