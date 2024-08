Motorroller auf Niederwerth gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Ein Motorroller ist auf Niederwerth im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Donnerstag, circa 17 Uhr, gestohlen worden. Der abgeschlossene Roller der Marke Peugeot mit MYK-Kennzeichen stand auf Privatgelände in der Straße „Auf der Atzel“, teilt die Polizei Bendorf mit. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Hinweise an die Polizei Bendorf werden unter Tel. 02622/940 20 oder per E-Mail an pibendorf@polizei.rlp.de erbeten.