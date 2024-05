Plus Koblenz Moselbogen im Rauental: Der Ausbau geht weiter i Symbolbild Foto: Stefan Sauer/dpa Im Stadtteil Rauental sind der erste und der vierte Bauabschnitt in der Pastor-Klein-Straße zwischen dem neuen Schwimmbad und dem Wendehammer in Richtung Moselstaustufe vollständig fertiggestellt. Dies teilt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz mit – und gab einen Ausblick, wie es weiter geht. Lesezeit: 1 Minute

Im Stadtteil Rauental sind der erste und der vierte Bauabschnitt in der Pastor-Klein-Straße zwischen dem neuen Schwimmbad und dem Wendehammer in Richtung Moselstaustufe vollständig fertiggestellt. Dies teilt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz mit. Des Weiteren ist der erste Bauabschnitt in der Peter-Klöckner-Straße zwischen Pastor-Klein-Straße und dem Wendehammer bis auf die ...