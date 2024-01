Plus Koblenz Möhnenfrühschoppen wird zu „Hopfenstreich“: Veranstaltung an Stadtsoldaten übergeben Staffelübergabe im Koblenzer Karneval: Aus dem traditionellen Frühschoppen der Metternicher Möhnen ist in diesem Jahr der „Hopfenstreich“ geworden. Die Rohrer Käuzchen übergaben das Zepter des Brauchtums an den Freundeskreis Koblenzer Stadtsoldaten.

Präsidentin und Obermöhn Birgit Muth eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Übergabezeremonie. In ihrer Ansprache betonte sie, dass die Rohrer Käuzchen weiterhin aktiv am Koblenzer Karneval teilnehmen werden. Der Schritt, das Brauchtum der Veranstaltung an die jüngere Generation der Koblenzer Stadtsoldaten weiterzugeben, spiegele das Bestreben wider, Tradition mit frischem Wind ...