Wenn der Kirchenbesucher an eine Weihnachtskrippe denkt, hat er für gewöhnlich einen Stall vor Augen, in welchem das Jesuskind in einem Futtertrog, der Krippe, liegt. Neben den gesetzten Figuren von Maria und Josef bestimmen meist Engel und Weise, Hirten und Schafe sowie Ochse und Esel die neutestamentarische Szene. Einen anderen Ansatz sucht Sabine Gabor. Die Koblenzer Künstlerin kreiert seit fünf Jahren zusammen mit Jugendlichen die Krippe der Citykirche am Jesuitenplatz.