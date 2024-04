Koblenz

Mobil in Koblenz: E-Ticket der Koveb muss bis 30. Juni umgetauscht werden

i Foto: Sascha Ditscher (Archiv/Symbolfoto)

25 Prozent Rabatt auf den Einzelfahrschein, bargeldlos im Bus bezahlen und ganz unkompliziert wieder aufladbar – das E-Ticket der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) vereint zahlreiche Vorteile in einer handlichen Chipkarte. Damit sei es ideal für Gelegenheitsfahrer in Koblenz, versprechen die Koveb in ihrer Pressemitteilung.