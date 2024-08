Plus Koblenz

Millionenprojekt in der Warteschleife: Wann wird das Tayhus-Hotel in Koblenz gebaut?

i Wenn der Bauantrag genehmigt ist, beginnen die Abrissarbeiten für das neue Tayhus-Hotel in der Koblenzer Altstadt. Dann wird auch das Wohnhaus rechts der Baulücke abgetragen. Foto: Doris Schneider (Archiv)

Das geplante Hilton-Hotel in der Altstadt von Koblenz gehört seit Jahren zu den meist diskutierten Bauprojekten in der Stadt. In den vergangenen Monaten war es öffentlich still um das Vorhaben von Großgastronom Kenan Tayhus geworden. Doch hinter den Kulissen ist nun einiges in Bewegung. Und auch für den Bunkerabriss hat man einen groben Zeitplan gefasst.