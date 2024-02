Mehrere Drogenmissbrauche in Bendorf und Vallendar – Mann verirrt sich in fremde Garage

Symbolbild: dpa Foto: dpa

Zu einem Einbruch wurde die Polizei Bendorf am späten Freitagabend, 2. Februar, gegen 22.30 Uhr, in die Ringstraße in Bendorf gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde ein 42-Jähriger vom Hausbewohner festgehalten, dies teilen die Beamten in einer Pressemitteilung mit. Der Mann stand deutlich unter Drogeneinfluss und hatte sich wohl verlaufen, dabei war er unbefugt in die Garage eingedrungen. Bei seiner Durchsuchung konnte die Polizei eine geringe Menge Amphetamin sicherstellen.

Spontane Durchsuchung wegen Geruch

Zu einer spontanen Wohnungsdurchsuchung kam es am Samstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, in Vallendar. Bei einer Führerscheinbeschlagnahmung fiel den Polizisten aus Bendorf ein de tlicher Marihuanageruch aus der Wohnung eines 25-Jährigen auf. Bei der Durchsuchung wurden dann geringe Mengen Marihuana und Konsumutensilien gefunden.

Zwei Personen mit Drogen aufgegriffen

Bei Personenkontrollen in Bendorf wurde am Samstag, 3. Februar, bei einer 23-Jährigen Cannabis und Tilidin-Tabletten gefunden. Auch bei einem 38-Jährigen wurden geringe Mengen Amphetamin gefunden. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. red