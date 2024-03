Plus Koblenz Mehr als 400 Stände, viele Fundstücke und klingende Geldbeutel: Flohmarkt am Eck macht Tausende glücklich Von Winfried Scholz , Katrin Steinert i Beliebte Orte: Die alten Platanen sind bei Hitze gefragte Schattenspender und tragen zu einer schönen Flohmarktkulisse bei. Foto: Winfried Scholz Der städtische Flohmarkt hinterm Deutschen Eck ist ein Besuchermagnet. Viele Tausende nutzen am Samstag die Gelegenheit, an mehr als 400 Ständen zu stöbern. Lesezeit: 4 Minuten

Aufgeregt ruft eine Frau im Gewusel in ihr Handy: „Du musst dringend herkommen. Hier ist ein Riiiiesen-Flohmarkt.“ Und sie ist nicht allein mit ihrer Begeisterung: Wer am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen keinen Badeausflug unternimmt, der ist ziemlich sicher hier: In Koblenz findet der städtische Flohmarkt hinterm Deutschen Eck statt, den ...