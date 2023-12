Plus Koblenz Meditationen in der Citykirche Koblenz: Ruhe finden in der hektischen Zeit vor dem Fest Draußen das turbulente Treiben auf dem Weihnachtsmarkt, drinnen herrscht – Stille. Erlebbar in der Citykirche Koblenz bei der Veranstaltungsreihe „Der andere Advent”. Von Wolfgang Lucke

Und es tut wirklich seelisch wie körperlich gut, in diese ökumenische Meditation mit Musik, Text und Stille einzutauchen. Noch bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, finden die Meditationen täglich um 17.30 Uhr statt. So spricht Pastor Matthias Gibhardt an einem Nachmittag über das Thema „Träume”, und Graham Cossor interpretiert am Klavier ...