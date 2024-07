Plus Koblenz

Massiver Stellenabbau bei Autozulieferer ZF: Was heißt das für Koblenz, Ahrweiler und Neuwied?

i In Koblenz hat ZF Friedrichshafen im Industriegebiet Rheinhafen einen Standort. Foto: Marvin Conradi

Anfang des Jahres hatte der Gesamtbetriebsrat bereits davor gewarnt, dass der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen in Deutschland Tausende Stellen abbauen will. Kürzlich hat die Konzernleitung dieses Vorhaben angekündigt. Doch was bedeutet das für die ZF-Standorte in Koblenz (2200 Mitarbeiter), Ahrweiler (235) und Neuwied (380)?