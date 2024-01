Lückenschluss des Bubenheimer Radwegs: Bauarbeiten sollen nun Anfang Februar beginnen

Für den Lückenschluss des Radwegs in Bubenheims sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Im Februar sollen die Arbeiten beginnen und bis Anfang April soll der Ausbau abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten zum Lückenschluss des Radwegs „Bubenheimer Weg“ zwischen den Stadtteilen Metternich und Bubenheim sollen nun Anfang Februar beginnen Foto: Stadt Koblenz/ Andreas Egenolf

Die Bauarbeiten zum Lückenschluss des Radwegs „Bubenheimer Weg“ sollen nun Anfang Februar beginnen, teilt das städtische Tiefbauamt mit. In einer Pressemitteilung von Ende Dezember sprach die Stadt noch von einem Baubeginn Anfang Januar (wir berichteten).

Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten halbseitig ausgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt mit der Verlängerung des vorhandenen östlichen Gehweges in der Ferdinand-Nebel-Straße bis zum Anfang des Bubenheimer Weg.

Letzter Schritt zur durchgängigen Radverkehrsführung

Im zweiten Bauabschnitt wird der gegenüberliegende Gehweg hergestellt. Des Weiteren wird der Wirtschaftsweg im Bubenheimer Weg in den jetzigen Böschungsbereich verschoben und zu einem gemeinsamen Wirtschafts-, Geh- und Radweg ausgebaut und an die neuen Gehwege angeschlossen. Mit diesem Lückenschluss an der Ferdinand-Nebel-Straße wird laut Stadtverwaltung dann der letzte noch fehlende Abschnitt für eine durchgängige Radverkehrsführung entlang der Nordentlastung geschlossen.

Der Durchgangsverkehr wird während der Bauarbeiten mit einer verkehrsabhängigen Ampelanlage geregelt. Zudem wird die Einfahrt vom Knoten Weinackerweg in Richtung Bubenheimer Weg und Ferdinand-Nebel-Straße nicht mehr möglich sein, da ansonsten die Gefahr bestünde, dass sich der Knotenpunkt zustaue, so die Stadt weiter. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung bleibt erhalten. Die Arbeiten sollen bis Anfang April abgeschlossen sein und werden circa 200.000 Euro kosten. Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.