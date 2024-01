Lokführer in Koblenz über Bahnstreiks: „Der Streik ist unser allerletztes Mittel“

Die erneuten Arbeitskämpfe der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) konnte die Deutsche Bahn auch juristisch nicht verhindern. Seit Mittwoch streikt die GDL bundesweit wieder. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan für den Fern- und Regionalverkehr eingerichtet. In Koblenz fordern streikende Lokführer vor dem Hauptbahnhof am Mittwoch: Will die Bahn weitere Streiks verhindern, muss sie in ihrem nächsten Angebot auf ganz bestimmte Tarifforderungen eingehen.