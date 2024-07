Plus Koblenz

Lkw stürzt von Europabrücke von der B9: Stau in Koblenz

i Auf der Europabrücke in Koblenz ist am Donnerstag, 4. Juli, ein Lkw durch die Leitplanke durchbrochen und auf die Fahrbahn gestürzt. Foto: Jens Weber

Ein schwer beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen von der Europabrücke von der B 9 über den Koblenzer Saarkreisel mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer des mit Schutt beladenen Fahrzeugs wurde nach Informationen der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf den umliegenden Straßen staute es sich danach sofort.