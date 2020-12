Koblenz

Bei Bauarbeiten in der Koblenzer Goldgrube wurde am 6. Oktober eine 500 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Sonntag wurde sie vom Kampfmittelräumdienst entschärft. Alles lief problemlos ab. Bereits Mittags konnten die Koblenzer zurück in ihre Wohnungen.