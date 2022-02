Plus Mülheim-Kärlich/Weitersburg

Jecke Weiber feiern in Mülheim-Kärlich und Weitersburg: Möhnen zelebrieren ihren höchsten Feiertag vielfältig

„Möhnen in Müllem feiern ausgelassen“ – „In Weitersburg sind Weiber außer Rand und Band“, so titelte die RZ vor zwei Jahren in ihren jeweils ganzseitigen Berichten über die Möhnen-Umzüge in den beiden Weiberfastnachts-Hochburgen der Region.