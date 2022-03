Die Zahl der akut Infizierten in Koblenz und im Landkreis hat an manchen Tagen die 10.000er-Marke gekratzt, und auch die Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt wieder: Corona ist ganz offensichtlich nicht vorbei, auch wenn am Sonntag viele Maßnahmen und Vorgaben auslaufen. Im Gegenteil: Die Dunkelziffer der Infizierten ist vermutlich so hoch wie nie zuvor.