Legal seit dem 1. April: So geht die Polizei in Koblenz nun mit der Cannabis-Legalisierung um Von Peter Meuer Kiffen ist seit dem 1. April erlaubt. Die Legalisierung macht's möglich: Hier und da wehte in den vergangenen Tagen auch durch Koblenzer Straßen Grasgeruch. Wie gehen die Behörden mit der neuen Gesetzeslage um? Wird nun mehr, aber anders und mit Blick auf die neuen Vorgaben in Sachen Jugendschutz und Mengenbegrenzungen kontrolliert? Antworten gibt es auf Nachfrage unserer Zeitung von der Polizei.

Hier und da wehte in den vergangenen Tagen Grasgeruch durch Koblenzer Straßen, wie Augen- und Nasenzeugen unserer Zeitung berichteten. Besondere Auffälligkeiten haben die Polizeibeamten in Koblenz und der Region aber nicht wahrgenommen, heißt es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Sprich: Keine großen Hanfpartys zur Teillegalisierung am 1. April wie etwa ...